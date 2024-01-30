وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي كيان رواد التطوير لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، كيان رواد التطوير والتنمية البشرية، بمقر مكتبه بديوان عام المديرية، لبحث سبل التعاون من أجل تنمية الشباب.

وذلك بحضور محمد حازم رئيس الكيان، ويوسف محمد عبد الحميد منسق الجيزة، وبعض مسئولي الكيان، وعلا محمد مسئول الكيانات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وخلال اللقاء أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، يعد نموذجًا للتضافر المجتمعي الرامي إلى استيعاب طاقات الشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم، وتأهيلهم من أجل القيام بدورهم في مسيرة التنمية.

وأضاف الوكيل، أن هذا التضافر ينقل المعارف والخبرات للشباب، من خلال توفير التقنيات والتطبيقات الحديثة والمتقدمة، وتوفير الخدمات الاستشارية، لنقل المعرفة والخبرة، وتطوير مختلف برامج الدعم والتنمية والتمكين التي يطمح إليها الشباب، ومواكبة التطور التكنولوجي والتقني، لإخراج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، ورفع راية الوطن في كل الميادين.

وعرض مسؤولي الكيان الخطط المركزية من أجل تنفيذها، بالتعاون المثمر مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وحرصهم على استيعاب طاقات الشباب وتنمية ورعاية مهاراتهم وقدراتهم، وملكاتهم والتسلح باسلحة العصر الحديث، من خلال اقامة وتنفيذ المبادرات والندوات ، واللقاءات الحوارية للشباب، وغيرها من الأفكار المثمرة التي تثقل بدورها العمل الشبابي وتفيد النشء والشباب بالجيزة.

كما شمل اللقاء بحث المحاور المختلفة، التي يمكن العمل عليها مع الكيان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية خلال الفترة القادمة .

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتواصل والتنسيق المستمر مع الكيانات الشبابية لتعظيم دورهم وتفعيل برامجهم وأنشطتهم التي تستهدف النشء والشباب داخل المنشأت الشبابية والرياضية.

وبدورهم شكر الشباب وكيل الوزارة على سعة صدره واستماعه للمبادرات المطروحة، ومناقشة كافة تفاصيلها ومحاورها بما يعود بالنفع على الشباب.

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