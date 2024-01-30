أحمد كريمة: أي إنسان يتشفى في وطنه نفسه ظلامية لا تحسب على الإسلام

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه منذ اللحظات الأولى لحياة النبي محمد وحتى مفارقته للحياة كانت كل جزيئات حياته انتماء وطني، وهذا يدل على الوفاء والصدق ومحبة الخير للناس .

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الرسول عندما هاجر من مكة للمدينة كان يناجي وينادي الهضاب والجبال والوديان في مكة وكان يحب مكة بشكل كبير وهذا دليل على انتمائه لوطنه".

وأضاف أحمد كريمة :" إي إنسان يتشفى في وطنه ويتأمر على وطنه ويكون عميلا ومدفوعا ضد وطنه نفسه ظلامية لا تحسب على الإسلام ".

وتابع احمد كريمة :" الانتماء الوطني يجعل الإنسان مستمر في مساندة وطنه رغم الصعاب والأزمات ".

ولفت احمد كريمة :" النبي محمد لم يترك مكة بناء على رغبته لكن تم إخراجه منها وهاجر رسول الله من مكة على المدينة ".