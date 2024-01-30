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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في الحسكة السورية

القوات الامريكية
القوات الامريكية في الحسكة

قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الأمريكية والحليفة في سوريا استُهدفت بالصواريخ أمس الإثنين، بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة شمال شرق الأردن.

وأعلن المسئول العسكري الأمريكي لوكالة فرانس برس، والذي طلب عدم كشف هويته "أطلقت عدة صواريخ على القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة الشدّادي بسوريا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في البنى التحتية" في إشارة إلى القاعدة الواقعة في شمال شرق سوريا.

وتعرضت الولايات المتحدة وقوات التحالف لـ165 هجوما على الأقل منذ منتصف أكتوبر - 66 مرة في العراق و98 مرة في سوريا ومرة في الأردن - بمسيرات هجومية وصواريخ وقذائف هاون وصواريخ بالستية قريبة المدى" كما ذكر المسؤول العسكري.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 في العراق في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على أجزاء كبيرة من أراضي البلدين.

وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا تصاعدا في وتيرة الهجمات منذ منتصف أكتوبر وأعلن تحالف جماعات مسلحة مدعومة من إيران ومعارضة للدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب على غزة، مسؤوليته عن العديد منها.

وأصيب عشرات العسكريين الأمريكيين في هجمات سابقة، دون سقوط قتلى بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة حتى يوم الأحد، عندما أدى هجوم بطائرة من دون طيار إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وتعهد البيت الأبيضأ، الإثنين "بالرد بالطريقة الملائمة" على الهجوم الذي وقع في الأردن وأثار مخاوف من توسع النزاع في الشرق الأوسط.

الحرب على غزة الدفاع الأمريكية الحسكة السورية

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