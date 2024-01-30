عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع المخلفات خلال حملة مكبرة بقرية نزلة الأشطر في أبو النمرس|شاهد

حملة نظافة
حملة نظافة

قام مجلس مدينة أبو النمرس التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف حامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية نزلة الأشطر التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس، وذلك لرفع المخلفات المنتشرة على الطرق والأماكن العامة.

وأكد حامد سلامة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس، أن الحملات مستمرة في كافة قطاعات وشوارع المركز، لتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات وتمهيد وتجريد الطرق لتسهيل حركة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع مستوى النظافة وإزالة كافة التراكمات والمخلفات الصلبة.

IMG-20240130-WA0012
IMG-20240130-WA0012
IMG-20240130-WA0013
IMG-20240130-WA0013
IMG-20240130-WA0010
IMG-20240130-WA0010
IMG-20240130-WA0011
IMG-20240130-WA0011
IMG-20240130-WA0007
IMG-20240130-WA0007
IMG-20240130-WA0009
IMG-20240130-WA0009
IMG-20240130-WA0004
IMG-20240130-WA0004
IMG-20240130-WA0005
IMG-20240130-WA0005
IMG-20240130-WA0008
IMG-20240130-WA0008
IMG-20240130-WA0006
IMG-20240130-WA0006
IMG-20240130-WA0002
IMG-20240130-WA0002
IMG-20240130-WA0003
IMG-20240130-WA0003
أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخلفات الصلبة تسهيل حركة المواطنين حركة المواطنين حملة نظافة مكبرة مدينة أبو النمرس مخلفات الصلبة ومدينة أبو النمرس مستوى النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

موضوعات متعلقة

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

لمدة 3 أيام.. افتتاح معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي كيان رواد التطوير لبحث سبل التعاون

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز أوسيم|شاهد

تنفيذ أنشطة ترفيهية ومسابقات تنافسية لتنمية النشء والطلائع بمراكز شباب الجيزة|شاهد

إعلان جدول ظهور نتائج جميع صفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالجيزة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

نسبة نجاح 80.87%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اتهام أحمد حجازي في واقعة تلحين القرآن الكريم

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

الري و الإنتاج الحربي يبحثان تطوير منظومة مراقبة وصيانة السد العالي

"الوزراء" يستعرض مستقبل صناعة الطيران المستدام وتوقعات بتضاعف إنتاج وقود الطائرات

تحديد أسعار 7 سلع أساسية.. تحركات جديدة لضبط الأسواق وهذه عقوبة المخالفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

2000عام.. اكتشاف سكين بقبر قديم يحمل نقوشًا غريبة في الدنمارك| صور

بعد أنباء ارتباطه| 10 صور رومانسية جمعت أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ