تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اتهام أحمد حجازي في واقعة تلحين القرآن الكريم

حصل موقع “صدى البلد” على تسجيل صوتي يكشف تفاصيل الحكم على الملحن أحمد حجازي في واقعة تلحين القرآن الكريم، حيث قضت محكمة جنح النزهة، بحبس المتهم 6 أشهر وتغريمه 2000 جنيه لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهاً بالأغاني.

https://youtu.be/lziT3JABJvA

https://youtu.be/lziT3JABJvA

ونرصد في السطور التالية تطورات واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى، بعد اعتذار صاحب الفيديو إلى الأزهر الشريف ونقابة القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقع فيه وهو يعزف العود وكانه يلحن القرآن، حيث جاءات المفاجأة، أن مقدم البلاغ المحامي محمود السمري، لم يتنازل عن الواقعة وهو الأمر الذي استدعى مكتب النائب العام إلى إحالة الواقعة إلى نيابة استئناف شرق القاهرة لفحصها.



وأوضح مقدم البلاغ المحامي محمود السمري، أن نيابة استئناف شرق القاهرة، أصدرت قرارا بإحالة الواقعة إلى نيابة النزهة الجزئية للتحقيق فيها، ومن ثم تم إصدار قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.



تلحين القرآن

وأكد، السمري أنه لم يتنازل عن البلاغ حتى الآن بعد إحالة الواقعة إلى نيابة النزهة الجزئية للتحقيق في الواقعة.

وتقدم محامٍ بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد شخص، قام بتلحين القرآن الكريم على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المحامي محمود السمري، مقدم البلاغ، أن هذا الشخص قام بتحويل القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، وقد قام بنشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وكل أصحاب الأديان السماوية، لما فى القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمها كل الأديان السماوية الأخرى.