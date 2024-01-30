حماس تلجأ لدولة عربية لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة

وصل عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس باسم نعيم إلى الجزائر، حيث سيبحث مع قادة البلاد الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفي بيان لها؛ أشارت “حماس” إلى أن نعيم سيلتقي مع الأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية في الجزائر، خلال الزيارة التي تمتد لعدة لأيام.

وبحسب البيان ذاته، يرافق نعيم ممثل حركة حماس في الجزائر يوسف حمدان.

وقال البيان: “وفد الحركة سيضع الأحزاب والشخصيات الجزائرية في صورة حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة وسبل دعم صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأوضاع في الضفة والقدس المحتلة”.

وخلفت الحرب على غزة، أكثر من 26 ألفا شهيد و65 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.