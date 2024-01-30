عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: لندن تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع حلفائها والأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، إن لندن ستنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة.

وأضاف كاميرون: "ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى يتقدم حل الدولتين بلا رجعة".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أنه يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط.

في وقت سابق، وصف جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها احتمال قيام دولة فلسطينية بأنها “مخيبة للآمال”، مؤكدا التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين.

وأثار نتنياهو جدلا خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب عندما بدا وكأنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية تلتزم بحل الدولتين.

وقال وزير الدفاع البريطاني: "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن، وهذا يتعارض مع فكرة السيادة الفلسطينية، ما الذي تستطيع القيام به؟".

كما قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي ناقش مع شركائه العرب التحول بشكل جدي إلى مسار "حل الدولتين”.

وأكد بوريل، في تصريحات له، أنه يوجد تنسيق عربي أوروبي مهم بشأن حل الدولتين.

الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء النزاع

وزير خارجية إسرائيل يتهرب من مناقشة الاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين

بريطانيا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الدولة الفلسطينية الأمم المتحدة لندن حل الدولتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

موضوعات متعلقة

الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء النزاع

وزير خارجية إسرائيل يتهرب من مناقشة الاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين

البيت الأبيض: حل الدولتين هو المسار الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين

قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي.. بوريل: حل الدولتين وليس مجرد وقف إطلاق النار

بسبب تصريحات نتنياهو بشأن حل الدولتين .. تهديدات لأمن منطقة الشرق الأوسط

مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: توترات بين بايدن ونتنياهو بسبب حل الدولتين

ترشيحاتنا

بدافع السرقة.. عامل ينهي حياة آخر داخل شقته ويهرب لبلدته بالمنيا

دعاء الرياح .. 20 كلمة تحفظك من شرها وتفتح لك أبواب الخيرات

أمير هشام: الزمالك اقترب من التعاقد مع أيمن حسين مهاجم منتخب العراق

غير متوقع .. نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رجعت وش ريهام سعيد.. بلوجر عربية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ