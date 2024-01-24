الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء النزاع

أكدت الإمارات، أن حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء النزاع بشكل مستدام، لافتة إلى ضرورة الحارجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وطالبت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بإقرار هدنات أكثر للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

ودعت لانا في جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إلى الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما حثت على فتح معبر كرم أبو سالم لتدفق المعونات الإنسانية وحركة التجارة.

وأوضحت أن حل الدولتين النقطة التي نأمل لتحقيقها عبر الجهود الدبلوماسية، مشددة على أن حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء النزاع بشكل مستدام.