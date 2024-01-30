روشتة للفصل الثاني| خبراء تعليم يكشفون أسباب عدم استفادة الطلاب من أوقات الفراغ.. وهذه طرق الاستثمار الفعالة للإجازة

خبراء التعليم:

أهمية إجازة منتصف العام

استراتيجيات تحسين أداء الطلاب خلال فترة الإجازة لتعزيز التعلم والإبداع

يجب الحفاظ على توازن بين التعلم والاستمتاع

دور الأهل في تحفيز الفضول والإبداع

التحديات التي تواجه استثمار الطلاب للأوقات الفراغ خلال فترة الإجازة

يجب جعل الطلاب يدركون قيمة الأنشطة العلمية

خلق جو يشجع على الاستفادة الإيجابية

مع حلول الإجازة الصيفية للطلبة تبرز أهمية استثمار أوقاتهم الثمينة في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت، خاصة في المراحل التعليمية الأولى، حتى يدرك الطفل مدى أهمية استغلال وقت الصيف من أجل إشباع ميولهم الدراسية واستثمار وقتهم في أشياء نافعة، مع الاستمتاع بها كما ينبغي.

لذلك حرص “صدى البلد” على رصد بعض نصائح خبراء التعليم لاستغلال وقت الإجازة الصيفية بشكل أفضل.

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أهمية الاستفادة القصوى من إجازة منتصف العام الدراسي كفرصة ذهبية لتعزيز الروابط الأسرية وتطوير الأطفال، حيث يعتبر هذا الوقت فرصة لبناء جسور الثقة بين الآباء والأبناء، خاصةً في ظل حياة الآباء المشغولين الذين قد لا يجدون الوقت الكافي للتفرغ لأسرهم.

تعزيز الروابط الأسرية

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إجازة منتصف العام الدراسي توفر فرصة فريدة للأسر لقضاء وقت مميز سويًا، مشددة على أهمية التفاعل والتواصل الفعال مع الأطفال خلال هذه الفترة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأنشطة العائلية المشتركة مثل الألعاب، وجلسات القراءة، والرحلات القصيرة، لان هذا التفاعل العائلي يعزز الروابط العاطفية ويعمق فهم الآباء لاحتياجات أطفالهم.

تحسين أداء الطلاب وبناء الشخصية

وقالت الخبيرة التربوية، إن تنظيم إجازة منتصف العام الدراسي بشكل فعال يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق أقصى استفادة من تحسين أداء الطلبة وبناء شخصياتهم، فمن خلال وضع خطط وبرامج مسبقة تتضمن أنشطة محددة، يمكن للآباء تحفيز الفضول والإبداع لدى أطفالهم، والأنشطة يمكن أن تشمل ورش العمل، والألعاب التعليمية، وحتى تعلم مهارات جديدة.

التوازن بين الوقت الحر والتعلم

وأكدت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة إعطاء الأطفال الفرصة لممارسة هواياتهم والاهتمامات التي يستمتعون بها، وقد تكون هذه الهوايات متنوعة، مثل اللعب، والترفيه، والفنون، والرياضة، مشددًا على أهمية الحفاظ على توازن بين الأوقات المخصصة للتعلم والتحسين الشخصي، وبين الأوقات التي يمكن فيها للأطفال الاستمتاع بفتراتهم الحرة.

وأضافت الخبيرة التربوية، أن للأهل دوراً جوهريا لتشجيعهم على الاستفادة القصوى من هذه الفترة ودوراً حاسماً في تنظيم وقت الأنشطة خلال الإجازة، فيجب على الأسرة أن تكون قائدة وداعمة في تشجيع الأبناء على استغلال الوقت بشكل إيجابي وتنمية مهاراتهم الفكرية والسلوكية، وتخطط لأنشطة متنوعة خلال الإجازة الصيفية، مثل المشاركة في فعاليات ومهرجانات وطنية وثقافية أو زيارة المتاحف والمعارض، والتعرف على التراث الثقافي والتقاليد المحلية، والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والتطوعية، حتي يتمكن الطلاب أن يستفيدوا من الوقت الثمين ويبنوا شخصياتهم ومهاراتهم، حتي يكون له تأثير إيجابي على أدائهم الدراسي في المستقبل وتنمية شخصيتهم بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأسرة تنظيم أنشطة في المنزل تشجع الأبناء على تنمية مهاراتهم وتنظيم وقتهم، وتحديد وقت للقراءة، والمطالعة، والألعاب التعليمية، والأنشطة الإبداعية مثل الرسم والحرف اليدوية، وتحديد أيضًا وقت للمشاركة في الرياضة والأنشطة البدنية، وتنمية المهارات الاجتماعية من خلال اللعب والتفاعل مع الأصدقاء والعائلة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أهمية تحويل فترة الإجازة الصيفية إلى فرصة لاكتساب المهارات وتطوير الشخصية، موضحًا أن هذه الفترة فرصة رائعة للطلاب للحصول على خبرات جديدة واكتساب مهارات تفيدهم في مساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك تحولات في سلوكيات الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي، تظهر عدم اهتمام كبير بالاستفادة العلمية والثقافية من هذه الفترة، موضحًا أن هذا التحول قد يكون ناتجًا عن تغيرات في اهتمامات الأجيال الحديثة وأسلوب الحياة السريع.

أسباب تجنب الطلاب للاستفادة

وذكر أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك عدة أسباب يمكن أن تفسر تجنب الطلاب للاستفادة من أوقات الفراغ خلال فترة الاجازة، ومنها:

تغيرات في التوجهات الاجتماعية:

قد يكون للتوجهات الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة تأثير كبير في انشغال الطلاب.

نقص الدافع:

قد يعاني البعض من نقص في الدافع للاستفادة من الأوقات الفارغة نتيجة لتشتت الانتباه.

توفر أوساط ترفيهية:

وجود العديد من الأوساط الترفيهية قد يجعل الطلاب يفضلون الاستمتاع بأوقاتهم بطرق ترفيهية بدلاً من الاهتمام بالنشاطات العلمية.

أهمية تشجيع الاستفادة من الأوقات الفارغة:

ويرى الخبير التربوي، أنه من المهم تشجيع الطلاب على استغلال أوقات الفراغ بشكل فعال ومفيد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

تحفيز الفضول:

تشجيع الطلاب على اكتشاف مجالات جديدة وتوسيع مداركهم.

إبراز القيمة التعليمية:

تسليط الضوء على القيمة التعليمية والثقافية للاستمتاع بأنشطة معرفية.

توفير بيئة داعمة:

خلق بيئة داعمة لتحفيز الطلاب على الاستفادة من الوقت بشكل فعال.

دور الأسرة والمدرسة

وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية دور الأسرة والمدرسة في تحفيز الطلاب، موضحًا أن يجب على الأهل والمعلمين توجيه وتحفيز الشباب نحو استخدام وقت الفراغ بشكل إيجابي ومثمر.

في الختام، طالب الدكتور محمد فتح الله، بضرورة فهم أعماق هذا التحول في سلوك الطلاب واتخاذ الإجراءات الضرورية لتشجيعهم على الاستفادة القصوى من أوقاتهم الفارغة.

من جانب آخر، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إجازة منتصف العام الدراسي يمكن أن تكون لحظة تحول إيجابية للطلاب إذا تم استغلالها بشكل صحيح لتحسين مستوى التعلم وتعزيز الفاقد التعليمي، مؤكدًا أهمية استثمار أوقات الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي في برامج هادفة ومفيدة، موضحًا أن هذا الاستثمار يهدف إلى ملء أوقات الفراغ بأنشطة تعزز التعلم وتسهم في تطوير شامل للطلاب.

وشدد الخبير التربوي، على أهمية تحويل فترة إجازة منتصف العام الدراسي إلى فرصة لمعالجة الفاقد التعليمي الذي قد يعاني منه الطلاب.

وذكر أن هذه الفترة يمكن استغلالها بشكل فعال لتقديم برامج تعليمية تعوض ما قد لا يكون قد تم استيعابه خلال الفصل الدراسي.

ربط البرامج بأهداف التعليم

وأكد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أهمية ربط الأنشطة والبرامج التعليمية التي تقام خلال الإجازة بأهداف التعليم، على سبيل المثال، يمكن تصميم خطط ومعسكرات تعليمية تستهدف تعزيز مستوى الفهم والمعرفة لدى الطلاب.

تحسين مستويات الطلاب

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، أن الإجازة تعتبر فرصة لتحسين مستويات الطلاب ومعالجة أي نقص في التعلم، فمن خلال تنظيم أنشطة تعليمية مكثفة، يمكن تحقيق تقدم يعود بالنفع على الأداء الدراسي للطلاب.

إشراك الطلاب بشكل فعال

وطالب الخبير التربوي، الطلاب بتحديد احتياجاتهم التعليمية وتوجيه أوقات فراغهم بما يتناسب مع اهتماماتهم وتحدياتهم، موضحًا أن الأنشطة الطلابية خلال الإجازة تشجع على تطوير المهارات الشاملة للطلاب، بما في ذلك المهارات اللغوية والرياضية والابتكارية.

الدور المحوري للأهل والمعلمين:

وركز الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور الأهل والمعلمين في توجيه الطلاب ودعمهم خلال هذه الفترة، سواء من خلال تقديم المشورة أو توجيه الاهتمام نحو أنشطة ذات قيمة تعليمية.

التوازن بين التعلم والترفيه:

وأضاف الخبير التربوي، أن الجوانب الترفيهية تلعب دورًا مهمًا في جعل هذه الفترة ممتعة للطلاب، فيجب أن يتم الحفاظ على توازن جيد بين الأنشطة التعليمية والفعاليات الترفيهية، حيث يجب على الأهل دعم وتشجيع أطفالهم للاستفادة القصوى من هذه الفترة.

في الختام، عبر الدكتور محمد عبد العزيز، عن تفاؤله إزاء الجهود المبذولة لضمان أن يكون وقت إجازة الطلاب فترة إثراء وتنمية لشخصياتهم بطريقة ممتعة وهادفة.