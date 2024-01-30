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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وزيرة التخطيط تتفقد مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بالوادي الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتها اليوم للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية.

وكان في استقبال وزيرة التخطيط لدى وصولها المحافظة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ويرافق الوزيرة في الزيارة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ود. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، ود.محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال المحطة الأولى من زيارة الدكتورة هالة السعيد لمحافظة الوادي الجديد، تفقدت الوزيرة مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بالتعاون مع جامعة MSA والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بفئة المشروعات المحلية الصغيرة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأكدت السعيد أن الدورة الثانية من المبادرة شهدت إقبال غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة التي تقدم حلولاً خلاّقة للتعامل مع تحديات تغيّر المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بما يعكس حِرص الدولة المصرية على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيَف مع والتقليل من حِدَّة التغيّرات المناخية في كافة المحافظات المصرية.

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".

التخطيط مشروع المنزل الريفي صديق البيئة الوادى الجديد المشروعات التنموية

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