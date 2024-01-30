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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية: حماس منفتحة على أي مبادرات جدية شريطة الوقف الشامل للعدوان

رئيس المكتب السياسي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس، وبصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي كليا إلى خارج القطاع.

وقال هنية في بيان له إن حركة حماس منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتنهي معاناتهم.

وأضاف هنية أن قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور.

وأشار إلى أنه على العالم أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المجازر وجرائم الحرب، بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات، مؤكداً أن كل هذه الممارسات لن تكسر عزيمة شعبنا وتصميمه على الحرية والاستقلال.

وثمن رئيس المتكب السياسي لحركة حماس، دور الأشقاء في كل من مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة.

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