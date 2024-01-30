وزير النقل يبحث مع مسئول "الجايكا" اليابانية مشروعات التعاون القائمة والمستقبلية

بحث وزير النقل كامل الوزير، مع النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" يامادا جونيتشي، الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والتعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

كما بحث الاجتماع التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط، فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط).

وناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

التعاون المشترك المستقبلي

ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مروراً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على بدء دراسات الجدوى الاقتصادية في أبريل القادم والانتهاء منها مع نهاية العام الحالي؛ مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر.

وتناولت المباحثات أيضا التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين على تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة والحصول على درجات الماجيستير والدكتوراه في هذا المجال لنقل خبراتهم إلى المهندسين المصريين الآخرين، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري.