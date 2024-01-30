اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة.. ونسبة النجاح 78.4%

اعتمد محافظ القاهرة خالد عبد العال، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 - 2024، بنسبة نجاح 4ر78 %، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٧ر١٩٠ الف طالب وطالبة حضر منهم ٢٦٦ر١٨٦ ألف طالب وطالبة، ونجح ٩٤٧ر١٤٥ الف طالب وطالبة.



واعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 %، ونتيجة "إعدادية المكفوفين"، بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤ %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

