وكالة الفضاء المصرية تطالب بتعميم نظام التعليم Stem بجميع المدارس

قال الدكتور محمد كساب ممثل وكالة الفضاء المصرية ، إن نظام التعليم التقليدي يعمل علي تقييد العمل وضعف حاسة الإبداع.

واضاف ممثل وكالة الفضاء المصرية خلال كلمته في مؤتمر نظام التعليم Stem : ان هذا يظهر واضحا جدا في طلاب كلية الهندسة في السنة الأولي، قائلا: " بنلاقي طالب المدرسة العادية جاي حافظ مناهج انما طالب stem يعتمد على البحث والإبداع وهذا هو أساس الهندسة".

وطالب ممثل وكالة الفضاء المصرية خلال كلمته في مؤتمر نظام التعليم Stem ، بتعميم نظام مدارس stem في جميع مدارس مصر ، مع زيادة عدد مدارس المتفوقين في جميع المحافظات، مؤكدا أن طالب مدارس المتفوقين stem مناسب جدا عندنا في وكالة الفضاء المصرية ونرحب بهم للتدريب، ونقدم منحا لخريجي الجامعات من مدارس stem للحصول علي الماجستير.



جدير بالذكر أنه خلال مؤتمر نظام التعليم STEM ، استعرض عدد من طلاب مدارس "STEM " نظام التعليم داخل هذا النموذج التعليمي الناجح ودوره فى تنمية مهاراتهم فى مرحلة التعليم الثانوى وإعدادهم لمرحلة التعليم الجامعى من خلال عرضهم لشكل الحياة داخل هذه المدارس والعمل التعاونى مع زملائهم وتأثيرها فى حياتهم الشخصية القادرة على التعامل مع المشكلات الحياتية بشكل علمى وإيجاد حلول بالشكل العلمى الصحيح، وتنمية الشغف العلمى لديهم .

كما استعرض عدد من من خريجي مدارس STEM الخبرات التى تم اكتسابها من هذا النظام ومدى استفادتهم منها فى الدراسة الجامعية مثل سهولة البحث عن المعلومات والاعتماد على المراجع العلمية فى الوصول للمعلومات الخاصة بدراستهم وليس من مصدر واحد والتدريب على التطبيق فى المعامل بشكل مماثل لما تعلموه من المدرسة وتطوير ذاتهم وشخصياتهم فيها.

كما أكد الخريجون تأثير الدراسة فى مجتمع المدرسة عليهم وتغيير شخصياتهم مما أدى لتميزهم وتفوقهم فى الجامعة، مما أتاح لهم كثير من المنح الجامعية محليا ودوليا، واتباع المناهج العلمية فى حل المشكلات العملية التى تواجههم فى مجتمع الجامعة أو العمل.