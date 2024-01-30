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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال فعاليات مؤتمر نظام التعليم Stem ..

عمداء كليات التربية يطالبون بتغيير نظام تنسيق الجامعات لطلاب مدارس Stem

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شارك عدد من عمداء كليات التربية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم Stem.

وخلال كلمتها في مؤتمر نظام التعليم Stem، قالت الدكتورة صفاء شحاتة، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن الجامعات تؤهل المعلمين لكيفية التعامل مع طلاب مدارس stem ، مشيرة إلى أنه تم إعداد برنامج تدريب مع الوكالة الأمريكية لتدريب المعلمين في هذا الشأن.

وأضافت الدكتورة صفاء شحاتة، خلال اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم المصري stem، أن مشروعات "كابستون" التي يؤديها الطلاب في مدارس المتفوقين Stem تؤكد أن مصر بخير، و تبرز المجهود المبذول مع هؤلاء الطلاب.

وتابعت: “لاحظت اختلافا كبيرا في طلاب مدارس Stem عند دخولهم الجامعة عن طلاب المدارس العادية، حيث إن الطلاب يقومون بعمل أبحاثهم في معامل الأساتذة ولديهم تطلع وحب للبحث والعلم”.

وأكدت عميد كلية التربية جامعة عين شمس أن طلاب مدارس Stem  غيروا في الطريقة التي كانت تتبعها الجامعات في تدريب المعلمين ليستطيعوا التعامل مع مشروعات التخرج التي يقوم بها طلاب مدارس Stem.

من جانبه، قال الدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن كليات العلوم والهندسة بالجامعات تقوم بتأهيل المعلم على أعلى مستوى، والطلاب يقومون بإيجاد حلول للمشاكل الموجودة حاليا في المجتمع.

وأضاف عميد كلية التربية بجامعة أسيوط أن ما يميز طلاب مدارس stem عند دخولهم الجامعة أنهم يكونون مختلفين عن الطلاب الذين تخرجوا في مدارس عادية وتكون لهم لائحة مختلفة، لأنهم اعتادوا على عمل المشاريع والعمل بشكل جماعي.

وأوضح: “نحن ننتظر من طلاب مدارس stem  أن يكونوا قيادات تقود الفكر في المجتمع في مختلف المجالات”.

واقترح الدكتور حسن حويل عمل تنسيق مختلف لطلاب stem لدخول الجامعات، قائلا: "مش بعد كل المجهود المبذول منهم يدخلوا الجامعة بالتنسيق العادي زي غيرهم ويلتحقوا بكليات نظرية ويفاجأوا بنظام تعليمي تقليدي ومختلف تماما".

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