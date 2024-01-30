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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: 153ندوة تثقيفية لرفع الوعي بمرض نقص المناعة البشري

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بجهود مسئولى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز خلال العام الماضى والتى تضمنت تنظيم  153 ندوة وجلسة تثقيفية لرفع وعي الفرق الطبية والمواطنين لتقبل مرضى نقص المناعة البشري ومنع انتقال العدوى.

فيما  أكدت الدكتورة ريهام الهراس مسؤول البرنامج أنه تماشيا مع رؤية مصر 2030 في الحفاظ على صحة المواطنين والتمتع بحياة صحية جيدة بعيدة عن الوصم والتمييز جرى عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي  داخل جميع المستشفيات


و أوضحت الهراس أن العام الماضى شهد صرف العلاج الوقائى لعدد 4 من الفريق الطبي لحمايتهم أثناء التعامل مع الحالات الايجابية لفيروس نقص المناعة البشري  علاوة على  6 أطفال تمت ولادتهم من سيدات متعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري طبقا لبروتوكول منع إنتقال العدوى من الام إلي الجنين.

 

كما لفتت إلى تنظيم نحو 52 مروراً على وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بالمحافظة من خلال لجنة مشكلة بالتنسيق مع الادارات المعنية  للتأكد من سلامة اجراءات العمل  المتعلقة بالفيروسات المنقولة عن طريق الدم.

ولفتت أن عدد المستفيدين بخدمة مركز المشورة والفحص الطوعى بلغ 243 حالة تم تقديم مشورة وفحص وتحليل لهم مشيرة إلى أنه  تم إفتتاح مركز للمشورة والفحص الطوعى داخل جامعه المنصورة بمبنى المراكز الطبية الثلاثة للتوسع في تقديم خدمات المشورة والفحص لطلبة الجامعة وكذلك المترددين على المستشفيات الجامعية.

 

 

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الحفاظ على صحة الحالات الإيجابية المستشفيات الجامعية خدمات المشورة رفع الوعي الصحي فيروس نقص المناعة البشري فيروس نقص المناعة لندوات التثقيفية

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