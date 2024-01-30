بحوث الثروة السمكية يستقبل وفدا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"

استقبل د رفعت الجمل مدير المركزى لبحوث الثروة السمكية والباحثين وليد بن رشيد قادوس أحد استشارى منظمة الأغذية والزراعة أحد استشارى منظمة اللأغذية والزراعة برفقة د أحمد دياب من مكتب الفاو بالقاهرة للوقوف على إمكانيات المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية اللوجستية والبشرية ومدى إمكانية التعاون بين المعمل ومنظمة الفاو المستقبلية ومدى استفادة المعمل من المشاريع البحثية التي قدمتها منظمة الفاو سابقا. حيث أن المعمل أحد قلاع العلم على مستوى جمهورية مصر العربية والقارة الإفريقية .

حيث قدم الجمل عرضا تقدميا لإمكانيات المعمل المختلفة من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة ومدى استعداد المعمل لدراسة المشكلات المختلفة لمزارعى الأسماك بمصر وحلها بحلول فورية مما يعمل على الارتقاء بالقطاع وزيادة الإنتاج وامكانيات التدريب من قاعات تدريب وأماكن اقامه فندقية لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية بمصر والقارة الافريقية حيث أن المعمل أحد المعامل المسجلة فى الاتحاد الافريقى كمركز تميز لأبحاث وتدريب الاستزراعى السمكى.



بعد ذلك اصطحب د. رفعت الجمل مدير المعمل الضيوف لجولة تفقدية داخل المعمل والمزرعة البحثية والمفرخات وكذلك المزرعة الأنتاجية الذى يبلغ مساحتها حوالي ألف ومائتين فدان مزارع سمكية تنتج أفخر أنواع الأسماك من أسماك البلطى والعائلة البورية وأنواع أسماك المبروك المختلفة.



وفى النهاية أثنى الضيوف على أمكانيات المعمل من المعامل والأجهزة والقوى البشرية من خبراء الثروة السمكية من باحثين وكذلك حسن الضيافة والاستقبال.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات الدولية والاقليمية ذات الصلة. وبالتنسيق

مع د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية