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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال في المغرب بقوة 2.4 درجة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة هسبريس المغربية بوقوع هزة أرضية صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة الرباط سلا القنيطرة، وتحديدا بالمناطق القريبة من سيدي قاسم والخنيشات وجرف الملحة.

وبلغت قوة الهزة الأرضية 2.4 درجات حيث جرى رصدها بنواحي سيدي قاسم في تمام الساعة العاشرة صباحا و40 دقائق و27 ثانية صباحا بالتوقيت المغربي، وذلك على عمق 31 كيلومترا.

وكان  إقليم الحوز؛ تعرض في وقت سابق لهزة أرضية تسببت في هلع وفزع  بين المواطنين من جديد، بعد شهور قليلة من الزلزال الذي ضرب العديد من أقاليم عديدة في المملكة، وما صاحبه من هزات ارتدادية متفرقة سجلت بمناطق مختلفة من الأطلس الكبير.

ومن جانبه؛ قال ناصر جبور، رئيس قسم المعهد المغربي للجيوفيزياء والزلازل، في تصريح لهسبريس إن الهزة الجديدة التي ضربت على الساعة العاشرة وعشرين دقيقة ليلا وشعر بها الناس، حيث بلغت قوتها 3,6 درجات على مقياس ريختر وتم تحديد مركزها بجماعة أغبال إقليم الحوز.

وأضاف  : هذه الهزة طبيعية لأنها تدخل في إطار الهزات الارتدادية لزلزال الحوز والتي تسجل بين الفينة والأخرى منذ شهر سبتمبر الماضي، مبرزا أن النشاط الزلزالي لا يزال مستمرا؛ لكنه عرف انخفاضا مقارنة بالسابق.

وأشار الي انه؛ وخلال الشهر الماضي، سجلت هزات خفيفة بمناطق متفرقة من الأطلس الكبير دون أن يتم استشعارها مقارنة مع الهزة المسجلة هذه المرة؛ وهو ما اعتبره أمرا عاديا.

واستبعد ناصر جبور إمكانية تسجيل هزات أرضية أخرى قوية بالمنطقة نفسها والأقاليم المجاورة، موضحا أن الصعب قد مر وتبقى الهزات الارتدادية خفيفة لا تبعث على القلق، داعيا المواطنين إلى ضرورة التحلي بالهدوء وعدم الدخول في نوبات هلع
 

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