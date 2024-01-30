وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان منشآت العاصمة الإدارية وحديقة 30 يونيو

قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقهما ضيوف المحافظة بتفقد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، والتي تم تنفيذها على مساحة ١٠١ فدان كأول نموذج يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتفقدوا مقر بنك مصر والبنك الأهلي المصري و مبنى المديريات الخدمية والمدينة الرياضية الملحقة، وأشادوا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ واشتمال المشروع على كافة الخدمات الحكومية والإدارية بمقر واحد.

وعلى هامش جولتها، تفقدت الوزيرة حديقة ٣٠ يونيو والتي تُعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية، كما قام ضيوف المحافظة بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.