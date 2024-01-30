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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع الأسعار يهدد العاصمة البريطانية بإغلاق المدارس.. تفاصيل

لندن
لندن

 حذّر تقرير جديد من احتمال إغلاق العديد من المدارس في لندن بسبب انخفاض عدد التلاميذ جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، ورحيل عائلات كثيرة عن المدينة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض معدل المواليد.

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من جانبها، توقّعت مجموعة «لندن كاونسلز» أنه في السنوات الأربع المقبلة، ستفقد العاصمة البريطانية نحو ثمانية آلاف تلميذ، معربة عن قلقها إزاء استدامة بعض المؤسسات في مواجهة ذلك.


وكشف التقرير أن «هناك العديد من العوامل التي ربما دفعت العائلات إلى مغادرة لندن، مثل تأثير جائحة كوفيد-19، وارتفاع تكاليف المعيشة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو حتى الافتقار إلى السكن الميسور الكلفة».

لندن المدارس

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