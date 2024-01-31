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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أصعب 72 ساعة في الشتاء.. 6 نصائح لقيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار

صدى البلد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية ووجهت تحذير عاجل من حالة الجو، وقالت إن أصعب 72 ساعة في الشتاء، بدأت ولذلك على الجميع توخي الحذر، وكشف التقرير أن الأيام المقبلة سيكون بها تقلبات وأن القاهرة ستسجل انخفاضات كبيرة بدرجات الحرارة، وهناك نشاط لـ الرياح.

وتشكل الأمطار خطرًا على السائقين، وتعد من أهم مسببات حوادث الطرق الناتجة عن الانزلاقات، وينتج عنها خسائر جسيمة، وإذا كنت ترغب في القيادة تحت الأمطار فإليك بعض النصائح وفقًا لموقع «clinecollisioncenter».

نصائح القيادة تحت الامطار
إذا كنت ترغب في القيادة تحت الامطار، يجب عليك التقيد ببعض المبادئ التي من شأنها حماية الأرواح، والتي تتمثل في:

1- انتظر حتى تتحسن الحالة الجوية
قبل القيادة تحت الأمطار، أسأل نفسك إذا كان الخروج من المنزل ضروري، أم يمكن التأجيل حتى تتحسن الحالة الجوية.

2- تأكد من حالة سيارتك
قبل القيادة تحت الأمطار، تفقد حالة المصابيح الأمامية والخلفية، ومساحات الزجاج، وتأكد من عملهم بشكل جيد، لأنها تلعب دورًا هامًا في مدي الرؤية أثناء القيادة تحت الامطار، وكذلك حالة الإطارات تأكد من عدم وجود تآكلات فيها، لتجنب الانزلاقات وحوادث الطرق.

3- تجنب السرعات العالية
في الأحوال الطبيعية، من المهم اتباع الحد الأقصى للسرعة، ولكن أثناء القيادة تحت الامطار تجنب السرعات العالية، وبشكل أبطأ من المعتاد، لتجنب حوادث الطرق.

4- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات الأخرى
يمكن أن تسبب القيادة تحت الامطار انزلاقات للسيارات أثناء سيرها على الطريق، ما يؤدي إلى صعوبة التقليل من السرعة والتوقف، لذلك عليك الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات الأخرى أثناء القيادة تحت الأمطار تجنبًا لأي اصطدام بين السيارات.

نصائح القيادة تحت الامطار
5- احذر من المياه الراكدة
البرك أو المياه الراكدة تزيد من خطر الانزلاق، فحاول الابتعاد عن المناطق التي تجمعت فيها المياه.

6- قم بتهوية سيارتك
القيادة تحت الامطار تزيد من رطوبة السيارة، وتسبب ضباب على النوافذ والزجاج، ويحجب الرؤية، لكن تهوية السيارة تساعدك على التخلص من الضباب.

 

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