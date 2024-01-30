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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

60 و65 عاما| قرار عاجل بتغيير سن الخروج عن المعاش.. اعرف موعد التطبيق

رفع سن المعاشات
رفع سن المعاشات

رفع سن المعاشات.. عقب موافقة مجلس النواب علي قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتساءل المواطنون حول موعد تطبيق رفع سن المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي من المقرر أن يصل إلى سن 5 سنوات بعد الستين.

رفع سن المعاشات

وأوضح خبير قانوني، أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد فإن الموظفين الذين سيخرجون إلى المعاشات سيتغير سن خروجهم من 60 عامًا إلى أعلى حتى يصل إلى سن 5 سنوات بعد الستين.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه سيبدأ تطبيق رفع سن المعاش اعتبارًا من عام 2032، وفقًا كالاتي:

- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2032 على سن 61 عامًا.
- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2034 على سن 62 عامًا.
- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2036 على سن 63 عامًا.
- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2038 على سن 64 عامًا.
- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2040 على سن 65 عامًا.

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