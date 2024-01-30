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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدحت العدل يزور الشاعر مجدي نجيب في المستشفى | تعرف على حالته الصحية

صدى البلد

راز الكاتب مدحت العدل الشاعر مجدي نجيب في المستشفى بعد مروره بوعكة صحية وتدهور حالته وشكوى أسرته من الإهمال الطبي الذي يتعرض له. 

 

الشاعر  مجدي نجيب من رواد شعر العامية المصري، والفن التشكيلي، إلى جانب كونه من كبار شعراء الأغنية المصرية، وغنى من كلماته نخبة من أهم المطربين والمطربات، ومنهم عبد الحليم حافظ، وشادية، وفايزة احمد، و شهرزاد، و هاني شاكر، وعماد عبد الحليم، ومحمد منير، وغيرهم.

 

 

وتوفي ابن الشاعر مجدي نجيب، بعد إصابته بأزمة قلبية في مايو الماضي، وتسببت هذه الأزمة في تدهور حالته ودخوله في حالة حزن شديدة. 

 

 

كتب مجدي نجيب عددا من الأغاني للكينج محمد منير أبرزها شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة، وأغنية قولوا لعين الشمس للفنانة شادية، وكامل الأوصاف للراحل عبد الحليم حافظ. 

مجدى نجيب الاهمال الطبى الشاعر مجدى نجيب الأغنية المصرية هاني شاكر

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