محافظ الدقهلية: هدف مبادرة هنجملها الحفاظ على المظهر الحضاري

قال محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إن مبادرة "هنجملها" لزراعة الأشجار المُثمرة بنطاق المحافظة تأتي في إطار الخطة الشاملة التي أقرها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى بهدف تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار لتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال زراعة الأشجار المثمرة والزينة على الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطى وأفنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية.



وكان أيمن مختار، قد زرع أول شجرة مثمرة من ضمن ألف شجرة ليمون تتم زراعتها بالمرحلة الأولى من مبادرة "هنجملها "، اليوم/الثلاثاء/.



وأشار المحافظ - في بيان صحفي - إلى تواصل أعمال التشجير والتجميل والتطوير بمدن وأحياء المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصًا على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، معربًا عن شكره وتقديره للقائمين على العمل بمؤسسة هنجملها بالمحافظة.



من جانبه، أوضح مدير عام شئون البيئة بالمحافظة الدكتور عماد النجار، أنه تم توفير ألف شجرة ليمون من خلال مؤسسة هنجملها لزراعتها بدائرة المحافظة كمرحلة أولى.