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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ما هي الكليات التي تقبل طلابا ذوي إعاقة بتنسيق الجامعات؟

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن قواعد تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي،  مشيرا إلى أن القواعد تضمنت تعديلات تخص قبول ذوي الهمم مباشرة في الجامعات بحد أدنى 50% من المجموع الكلي للدرجات.

التعديلات تضمنت تحديد كليات الآداب والتجارة والحقوق لقبول طلاب ذوى الإعاقة الحركية بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أوتدوين المحاضرات إلا بمعاونة آخرين، وقبول المكفوفين في كليات الآداب ودار العلوم والألسن والحقوق والخدمة الاجتماعية.

كما تحديد كليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلي لطلاب الصم وضعاف السمع والتربية النوعية لطلاب نظام الدمج التلعيمي، علما بأنه يتاح للطلاب ذوى الهمم فرصة الالتحاق بالكليات الأخرى عن طريق الحد الأدنى للمجموع الحاصل عليه الطالب.

يبدأ تنسيق العام الجامعي، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، بأداء اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات بخلاف الحصول على الحد الأدنى للكلية بنتيجة التنسيق.

وتجرى اختبارات القدرات لكليات (التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة)، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 مباشرة، على أن يبدأ تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).

الجامعات المجلس الاعلى للجامعات ذوى الهمم

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