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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعم الطلاب من ذوي الهمم وتقديم خدمات أبرزها الإعفاء من المصروفات بالجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تعد الجامعات من أهم المؤسسات التعليمية في المجتمع، حيث تلعب دورا حيويا في بناء المستقبل وتوفير التعليم العالي للطلاب واستجابةً للتنوع العالمي والشمولية، قامت الجامعات في السنوات الأخيرة بزيادة جهودها لدعم الطلاب ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية متكافئة للجميع.

وأولت استراتيجية التعليم العالي اهتماما كبيرا لدعم الطلاب ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث أخذت الوزارة على عاتقها تحقيق أقصى قدر من التعاون مع مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم داخل الجامعات ومنها:

الخدمات المقدمة لطلاب ذوي الهمم بالجامعات

- إنشاء إدارات رعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بكل جامعة
- توفير الإقامة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدن الجامعية دون التقيد بالشروط العامة المطبقة على باقى الطلاب.
- تقدم وزارة التعليم العالى تسهيلات مادية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال إعفاءهم من الرسوم والمصروفات الدراسية.
- منحهم إعانات مجانية.
- المشاركة المجانية فى الأنشطة الطلابية.
- الاهتمام بإشراك الطلاب ذوى الهمم فى كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعات.

وكان قد عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

قدم الوزير الشكر لأسرة الجامعة الألمانية برئاسة د.ياسر حجازي رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس، مهنئًا الدكتور عبدالوهاب عزت لتعيينه قائمًا بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، وموجهًا الشكر للدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

أشار د.أيمن عاشور إلى اجتماعه مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ود.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛  لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، واحتياجات التنمية، وعرض الموقف التنفيذي لإستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتطوير نُظم الدراسة بها، وكذلك برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، والجهود الجارية لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المُتحققة في هذا الإطار، والتركيز على ارتباط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل.

كما أشار الوزير إلى أنه خلال الاجتماع قام باستعرض تطورات تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"، والتي خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، وتطورات تفعيل مبادرة "بنك المعرفة المصري" وتعظيم الاستفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وعرض جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعدادها، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية بمستويات متميزة، وتقديم خدمات علاجية حديثة.

 

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