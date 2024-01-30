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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: حالات الغش بامتحانات الفصل الدراسي الأول قليلة بكافة الكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أنهت أغلب كليات جامعة حلوان  امتحانات الفصل الدراسي   الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة عملت طوال فترة الامتحانات علي   تذليل  العقبات أمام الطلاب وفرت كافة سبل الدعم والرعاية لهم طوال فترة الامتحانات، لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لآداء الامتحانات.

و تابع قنديل ان حالات الغش و الشغب قليلة بكافة الكليات و انه لا يوجد شكاوي من الامتحانات و مواعيدها بكافة المراحل الدراسية سواء مرحلة اابكاليريوس ، او الدراسات العليا . 

و اكد قنديل علي انه  تم توفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لآداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

 

و افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية، والذي أقيم تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وبحضور الدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ايمان ابو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور قنديل على تشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة في تسويق كليات الجامعة من خلال أفكار وأعمال طلاب كلية الفنون التطبيقية، بعد توجيهه لذلك في اجتماع مجلس الجامعة.

وكان الدكتور وائل عناني رئيس القسم قد وجه الطلاب باختيار مشروعات تتمثل في تسجيل فيديوهات وثائقية عن كليات الجامعة لإظهار منشآت الجامعة والرموز البارزة بها. كما تم تشكيل مجموعات عمل لتوزيع الطلاب على مختلف كليات الجامعة، حيث قام الطلاب بتصوير العديد من الكليات وإظهار إمكانيات كل كلية ومراكزها.

وفي ختام المعرض، وجه الدكتور قنديل الشكر للطلاب على جهودهم، كما كرم المتميزين  منهم على جهودهم وذلك خلال تحكيم مشروع طلبة بكالوريوس  الترم الاول 2024/2023 .

 

 

Jobs Education البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفصل الدراسي الأول المجلس الاعلى للجامعات

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