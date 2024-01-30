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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان: نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع المقبل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

انهت اغلب كليات جامعة حلوان  امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان أن الكلية قد انهت الامتحانات لكافة الفرق الدراسية دون وجود اي مشكلات وان الامتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط .

و تابع الدكتور سامح سرور ان الكنترولات تعمل حاليًا في رصد درجات الطلاب بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، لافتًا إلى أنه لابد من الرصد والمراجعة أكثر من مرة حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأضاف عميد كلية الصيدلة بـ جامعة حلوان، أن درجات الطلاب حتى الآن مطمئنة، فلا داعي للقلق أو الخوف، مشيرًا إلى أنه من المحتمل إعلان نتائج الطلاب بداية الأسبوع المقبل .

و تعلن كليات جامعة حلوان نتائج الطلاب بكافة الكليات الكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها . 

شهدت كلية العلوم جامعة حلوان افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين تحت عنوان معادلات اويلر للسوائل القابلة للانضغاط التى تنظمها اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية المصرية للرياضيات باستضافة من قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة حلوان.


وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وحضر مراسم حفل الافتتاح الدكتور عماد ابوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم،  الدكتور عبد الشافى عبادة رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات الدكتور فايد غالب رئيس الجمعية المصرية للرياضيات، الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم الرياضيات، الدكتورة جينا الفقى المشرف على الأنشطة العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

Jobs Education الأعلى للجامعات الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول أمتحانات الفصل الدراسي

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