موقع عبري يفجر مفاجأة بشأن موعد الاتفاق على صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

ذكرت تقارير لموقع "والا" الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، إن وفدا من المكتب السياسي لحركة حماس، سوف يصل إلى القاهرة غدا لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت": سيجتمع وفد حركة حماس غدا في القاهرة مع مسؤولين أمنيين مصريين وتتركز المحادثات على تفصيل مدة وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى وعدد الأسرى في عملية تبادل الأسرى الجديدة التي يروج لها.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في حماس لوكالة رويترز للأنباء، إن اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرح في قمة باريس يتضمن ثلاث مراحل، وأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لم يتم تحديده بعد.

وقالت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، إن نقاشا طويلا في مجلس الحرب الإسرائيلي، انتهى أمس الإثنين، بعد عرض فيه رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا على الحاضرين نتائج اجتماع باريس الأحد، بحضور ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.

وبحسب الصحيفة العبرية فقد عرض بارنيا اتفاقا لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس من عدة مراحل، يتم فيها في المرحلة الأولى إطلاق سراح حوالي 35 أسيرا إسرائيليا فقط، بينهم النساء والأطفال الذين ما زالوا في الأسر، وكذلك كبار السن والمختطفون المرضى والجرحى.

وفي مقابل هذا الإفراج الجزئي، ستتوقف إسرائيل عن الحرب في غزة من أجل هدنة مدتها حوالي 45 يومًا، وتطلق سراح الأسرى الفلسطينيين بأعداد أكبر بكثير من صيغة ثلاثة مقابل واحد في الصفقة السابقة.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 100 أسير فلسطيني مسجون في إسرائيل مقابل كل أسير إسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي مرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح المجندات والشبان والجنود، وفي المرحلة النهائية سيتم إطلاق سراح جثث الأسرى لدى حماس.