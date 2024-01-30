عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. إعلان نتائج امتحانات حاسبات حلوان مرحلة البكالوريوس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أنهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، أعمال الكنترول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول  للعام الدراسي 2023 / 2024، وسيتم إعلان النتائج غدا.

من جانبه، أبدى الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، سعادته باعتماد مجلس الكلية، نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة، وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية، مُقدمًا الشكر والتقدير إلى كل منتسبي الكلية على جهدهم.

وصرحت الدكتور منال عبدالقادر، وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب، بأن نسب النجاح كانت معبرة عن الجهد والتحصيل لأبنائنا الطلاب طوال الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن نسبة النجاح للفرقة الأولى بلغت 86%، بينما كانت نتيجة نسبة النجاح للفرقة الثانية 93%، أما عن نتيجة النسبة للفرقة الثالثة، فكانت 91.4%، وبلغت نتيجة النسبة للفرقة الرابعة 89%؛ أما عن البرامج المميزة فبلغت نسبة النجاح 96% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 95%.

وأفادت "عبد القادر"، بأن كنترولات الامتحانات عملت على قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات، وتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أولًا بأول، وكان لذلك أبلغ الأثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها في إجازة منتصف العام الدراسي، مؤكدة أنه يجري حاليا مراجعة استيفاء الخريجين لشروط التخرج تمهيدا لإرسالهم إلى الجامعة خلال الأسبوع القادم.

وأضافت وكيل الكلية، أنه سوف يتم فتح تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني للطلاب في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام، وأن الكلية تقبل التحويلات علي برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية  فقط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 وذلك على المستوى الأولي فقط وبشرط تحقيق الحد الأدنى لقطاع الحاسبات.

Jobs Education أسامة إمام عميد كلية الحاسبات الحاسبات والذكاء الاصطناعى الفصل الدراسي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

ترشيحاتنا

بعد قرار المحكمة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه عصابة عابدين للتنقيب عن الأثار

مكتب نتنياهو: التقارير حول صفقة الأسرى مع حماس "غير صحيحة"

كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية

زاهي حواس: لن يتم طلاء الهرم.. وكريم عبدالعزيز قادر على تجسيد شخصيتي|خاص

محمد أبو العينين: أشكر زوجتي الراحلة التي شاركتني رحلة الكفاح

أحمد موسى مشيدا بـ أبو العينين: اقتحم الصحراء وعمل على زراعتها ولا يرضى إلا الخير لبلده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فوائد أكل الكوارع في الشتاء

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

فيديو

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

فيروس الزومبي.. هل يعود من جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ