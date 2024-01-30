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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

للأسبوع الثالث على التوالي.. Mean Girls يتصدر البوكس أوفيس

فيلم Mean Girls
فيلم Mean Girls

تصدر الفيلم الموسيقي الرومانسي Mean Girls البوكس أوفيس للأسبوع الثالث على التوالي، وحقق إيرادات بلغت محليا حوالي 60 مليون دولار. 

 

وحقق فيلم Mean Girls منذ طرحه للعرض يوم 12 يناير الجاري حتى الآن على مستوى دور العرض العالمية حوالي 84 مليون دولار. 

 

تدور أحداث فيلم Mean Girls حول مجموعة فتيات مشهورات داخل المدرسة، وتقوم إحداهن في حب الشخص الخطأ وتدب الفرقة بين الفتيات، وهو عمل موسيقي كلاسيكي. 

 

بلغت ميزانية فيلم Mean Girls حوالي 36 مليون دولار لذا فإن أرقامه في شباك التذاكر تعد نجاحا لمنتجيه، خاصة بعد الدعاية الضعيفة التي تلقاها، وعدم تسويقه على  أنه عمل موسيقي. 

 

وبلغت إيرادانت  فيلم The Beekeeper  حوالي 104  مليون دولار حول العالم، وتدور أحداثه حول رجل يقود حملة انتقام قوية يذاع صيتها على مستوى وطني، ويتم الكشف عن وظيفته السابقة في إحدى الجهات القوية والسرية وكان يطلق عليه “مربي النحل” أو The Beekeeper

Mean Girls The Beekeeper مربي النحل شباك التذاكر فيلم Mean Girls

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