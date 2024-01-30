رئيس اتحاد الناشرين: 80% من مدخلات صناعة الكتب مستوردة

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، إنّ 80% من مدخلات الصناعة مستوردة ، مثل الورق والأحبار والماكينات، وكلها تتأثر بارتفاع الأسعار.

وأضاف “عبده”، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "أطمئن الناس بأن المعرض موسم الناشرين المصريين والعرب والأجانب يقدمون حصاد السنة للناس في هذه الفترة".

وتابع رئيس اتحاد الناشرين "الناشرون يحاولون تقديم الجديد بالنسبة لإصداراتهم، إضافة إلى مجموعات مخفضة، وأي ناشر مصري لديه مجموعة من التخفيضات التي قد تصل إلى 70% فأكثر، كما أن المعرض مقدمة لسنة جديدة ويجب أن يعمل الناشر بشكل جيد حتى يستمر في السوق".