1 فبراير..طفولة مبكرة القاهرة تغلق الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول

أعلنت الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقالت الدكتورة عبد الفتاح ، إنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب والطالبات بجميع البرامج .

كما أوضحت عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة انه تم فتح باب التقدم الالتماسات بإعادة الرصد لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق ١ فبراير القادم.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، افتتحت كلية العلوم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد الكلية، قاعة ابن سينا بمبنى النبات القديم بالكلية بعد تطويرها لتتواكب القاعة المطورة مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي وبالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس كلية العلوم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن قاعة ابن سينا بعد تطويرها أصبحت تتضمن 3 قاعات هي: القاعة التفاعلية الرئيسة للندوات والسمينارات والمؤتمرات وتم تزويدها بأحدث تقنيات العرض والصوت، وقاعة التعلم التشاوري لورش العمل والتدريب، والقاعة الثالثة للتحكم الصوتي والضوئي وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قاعة المكتبة الرقمية لتسهيل مهمة الباحثين في البحث في قواعد بيانات الكلية للدوريات والرسائل العلمية.