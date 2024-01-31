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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. الفرصة الاخيرة للوافدين للتسجيل بجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب  الوافدين الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2023-2024.


قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إن آخر موعد للطلاب الوافدين الراغبين بالتقدم  للجامعة التسجيل علي موقع ادرس في مصر يوم 31 يناير 2024 من خلال الرابط الآتي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وتتصمن كل كلية مجموعة من البرامج التي يمكن الالتحاق بها، حيث تشمل هذه البرامج الآتي: 

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وتتضمن عددا من البرامج، وهى: “معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء والتحليل، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال”.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى: التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا.

كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات.

كلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة.

بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان

كلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج: العلاج الطبيعي.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج: تكنولوجيا المختبرات الطبية.

Jobs Education البرامج الدراسية البرامج الدراسية المتاحة التحول الرقمي التجارة وإدارة الأعمال

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