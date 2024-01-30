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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وزير العدل بجنوب أفريقيا: ضغوط مصرية لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

صدى البلد

أكد رونالد لامولا ، وزير العدل بجنوب أفريقيا، أن الرئيس المصري يعمل بشكل جاد من أجل التحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة، وإسرائيل تختبئ حول ذريعة الدفاع عن نفسها من أجل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".

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وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”: "الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية كانت تريد منها وقفا لإطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية والعالم يشهد بذلك".

 

وتابع: "هناك دولة أخرى ستنضم إلينا مثل مصر لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، ونرحب بقرار محكمة العدل الدولية وهو قرار ملزم يجب على إسرائيل تنفيذه".

 

وأكد أن العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة وندعو لضغط دولي من أجل وقف إطلاق النار، موضحا أن مصر تمارس ضغطا من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

 

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