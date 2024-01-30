عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتوسع في التسويق المحلي.. تسخير الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية بالجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية الذى تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني ويقام بفندق سفير بالدقي لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/٣٠ وحتى ٢٠٢٤/٢/١ . 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأهتمام الذي توليه الدولة المصرية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية وأحياء صورة حضارية مشرقة عن تاريخ مصر ورؤية مصر 2030  مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية لما لها من أهمية في توفير فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية وتوفير مصدر دخل ثابت للأسر .
وأشار محافظ الجيزة إلى ان المعرض يأتي في إطار توطيد أواصر العلاقات بين الدول المختلفة ،حيث يشارك فيه اكثر من  ٣٠ عارض من ابناء محافظة الجيزة وعارضين ممثلين عن دول المغرب والسودان واليمن وفلسطين والصين وبيرو والهند  ومن ومحافظات اسوان ومطروح المنيا والوادي الجديد والفيوم والمنوفية ويضم منتجات السجاد والخزف والفخار والمنسوجات والجلود وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري . 
وخلال كلمته أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة لا تدخر جهدآ في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التعاون مع الفنادق والأندية الكبري لعرضها للنزلاء مما يسهم في خلق بيئة مشجعة للأيدى العاملة وزيادة الرواج السياحى للسوق المصرى والدول الأخري  . 
وأشار محافظ الجيزة انه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لدعم المرأة الريفية من خلال توفير فرص عمل مناسبة واحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم .  
وثمن المحافظ التعاون القائم بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني في مصر الذي أسفر عن تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة التي تأتي تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين .
وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة علي تفقد أروقة وباكيات العارضين والتعرف علي جودة السلع والمنتجات والأسعار  مشيداً بمستوي وجودة المعروضات التي تعكس الحرفية الكبيرة للأيادي المشاركة في تلك الأعمال  .
كما استمع المحافظ الي العارضين واقتراحاتهم مؤكداً علي تقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة .
وشهدت الفعاليات تكريم المرحومة عائشة محمد علي  تخليداً لذكراها والتي تعد مثال يحتذي به كأحد العارضين والمشاركين الاساسين في معارض الحرف التراثية واليدوية التي تنظمها المحافظة والتي تصل إلي ٣١ معرض حتي الآن حيث تسلم التكريم نيابه عنها إيهاب سليمان .  
من جانبه أشاد المهندس جمال جبارى الوزير المفوض لسفارة اليمن بحجم التعاون بين السفارة ومحافظة الجيزة، مؤكدا على الدور الذى يلعبه ذلك التعاون فى دعم صناعة الحرف اليدوى التى يمتاز بها الشعبين المصرى واليمنى لكونها جزءا من التراث القومى للبلدين، ومبديا رغبة السفارة اليمنية لمشاركة الشعب المصرى والمحافظة بمختلف برامج التنمية وجهود التطوير . 
ومن جانبه أثنى محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى على حجم العلاقات التى تربط الشعبين المصرى واليمنى وحرص كل طرف على تعزيزها  مشيدا بدور مصر فى رعاية الإستثمارات الخاصة بالجالية اليمنية ومقدما الشكر للدولة المصرية ومحافظة الجيزة قيادة ومواطنين لما يتلقاه المواطنين اليمنيين من ترحاب وتسهيلات.
جاء ذلك بحضور هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد وحسين السنيني السكرتير المساعد لمحافظة مطروح و أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة و المهندس جمال جباري الوزير المفوض بسفارة اليمن في القاهرة و الاستاذ محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى وخوسيه خيسوس بيتانكورت سفير جمهورية بيرو لدى القاهرة وجونزالو أوريولابيتا سفير دولة الارجنتين وسام يانج، الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والأستاذ منير أحمد هائل سعيد رئيس مجلس إدارة آرما مصر . 
كما حضر الفعاليات الأستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعزة وهدان مدير ادارة السياحة و أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان  والمغرب وسوريا الصين والهند وبيرو ، وعارضين من محافظات اسوان ومطروح المنيا والوادي الجديد والفيوم والمنوفية وهيئة تنشيط السياحة بمحافظة الجيزة .

IMG-20240130-WA0071
IMG-20240130-WA0071
IMG-20240130-WA0072
IMG-20240130-WA0072
IMG-20240130-WA0070
IMG-20240130-WA0070
IMG-20240130-WA0069
IMG-20240130-WA0069
IMG-20240130-WA0052
IMG-20240130-WA0052
IMG-20240130-WA0068
IMG-20240130-WA0068
IMG-20240130-WA0061
IMG-20240130-WA0061
IMG-20240130-WA0056
IMG-20240130-WA0056
IMG-20240130-WA0060
IMG-20240130-WA0060
IMG-20240130-WA0067
IMG-20240130-WA0067

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية |شاهد

لمدة أسبوعين..بدء التظلمات على نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

الجيزة: 290 مليون جنيه لأعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بحدائق الأهرام

رفع المخلفات خلال حملة مكبرة بقرية نزلة الأشطر في أبو النمرس|شاهد

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

لمدة 3 أيام.. افتتاح معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي كيان رواد التطوير لبحث سبل التعاون

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز أوسيم|شاهد

ترشيحاتنا

هدفين نظيفين| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

480 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

مبطلات المسح على الخفين.. دار الإفتاء توضح

هيونداي فيرنا.. سعر أشهر سيارة مستعملة في مصر

الإعلام العبري يعلن مقـ.تل جنديين إسرائيليين خلال المعارك في غزة

لانوس وميجان.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة مع الرقابة| المشاهد المحذوفة من فيلم منى زكي.. ولماذا رفض المنتجين رحلة 404؟

انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

14 طريقة للتخلص من آلام الحيض الشهرية

غير الليمون والبصل.. 3 حاجات طبيعية هتخلصك من نزلات البرد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ