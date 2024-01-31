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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان.. لجنة الفتوى توضح

صدى البلد

في ظل عامل السرعة والاستعجال قد يكون الشخص في حاجة لأداء الصلاة على عجالة لارتباطه بموعد محدد ، وعندما يسمع الأذان يبدأ في الصلاة مباشرة ، حتى أن البعض يسأل هل يجوز أداء الصلاة قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق بسبب موعد السفر ؟ .

وفي هذا الصدد ورد سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول السائل : لم انتظر حتى ينتهي المؤذن من أذان الفجر وشرعت في الصلاة مباشرة للاستعجال وارتباطي بموعد القطار .. فهل صلاتي صحيحة؟ .

لجنة الفتوى بمجمع البحوث ،  أجابت قائلة: شرع الأذان لإخبار الناس بدخول وقت الصلاة ،  فمجرد أن قال المؤذن الله أكبر وجبت الصلاة فإذا كنت متعجلا  ابدأ في الصلاة مباشرة ولا تنتظر حتى ينتهي .

وأضافت اللجنة : صلاتك صحيحة بإذن الله ولكن فاتك ثواب ترديد الأذان والدعاء بطلب الشفاعة والوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن له فضل عظيم عند الله ، فإن كان يسعفك الوقت للانتظار حتى تردد الأذان وتدعو للنبي يكون أفضل لك ، فما احوجنا الى الثواب والحسنات .

وتابعت : التأخير الذي يحدث في المساجد ما بين الأذان والإقامة ، ليس قصدهم به دخول الوقت، فالوقت قد دخل ببداية الأذان وإنما قصدهم به أن يدرك الناس الصلاة.

هل يجوز الصلاة قبل الأذان للمسافر

أكدت لجنة الفتوى ان صلاة الفريضة في غير وقتها  لا يجوز وتعتبر باطلة ولمن ستثاب على ركوعك وسجودك ، لافتا إلى أنه حتى لو أديت الصلاة ظنا منك أن الأذان قد رفع فلا تصح ويجب عليك إعادتها مرة أخرى.

حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن المذهب الإمام الشافعي يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية خلف الإمام، والإمام ابن العربي من المالكية يرى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية مع الإمام.


وأضاف «عاشور» فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن أقرأ الفاتحة أثناء الركوع فى صلاة الجماعة؟»، أن هناك مذهب آخر يرى بعد قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة الجهرية، موضحا: لو استطعنا أن نقرأ الفاتحة وندرك الإمام فى الركوع فيجوز وإن لم نستطع فالركعة تحسب وهذه الحالة فقط هى الذى جاء لها حديث رسول الله وهى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم حتى ولو لم تدركه فى القراءة.

 

 

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