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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم سيبراني أوكراني على وزارة الدفاع الروسية.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت المخابرات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، شن هجمات سيبرانية على خادم الاتصالات الخاص بوزارة الدفاع الروسية أدت إلى إغلاقه وتعطيله

وجاء في الإعلان: "نتيجة لهجوم إلكتروني، تعطل خادم وزارة الدفاع الروسية، والذي كان يستخدم للاتصالات الخاصة"، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وأضاف بيان المخابرات الأوكرانية أنه "تم إنهاء تبادل المعلومات بين وحدات وزارة الدفاع الروسية التي استخدمت الخادم الموجود في موسكو".

وبحسب ما ورد تمت الموافقة على البرنامج المستخدم لشن الهجوم من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتباره متوافقًا مع معايير أمن المعلومات الحكومية وتم تنزيله على العديد من المرافق الإستراتيجية للقطاع العام الروسي، بما في ذلك الجيش.

وأصبحت الهجمات الإلكترونية أداة شائعة بشكل متزايد يستخدمها طرفا الحرب الروسية الأوكرانية وفي واحدة من أكثر الهجمات تدميراً، استهدف المتسللون الروس شركة الاتصالات الأوكرانية Kyivstar، مما تسبب في انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء البلاد في ديسمبر الماضي.

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