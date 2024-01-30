180 ألف دولار و10 آلاف يورو .. الداخلية تلاحق مافيا العملة| تفاصيل

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط (28) قضية بإجمالى (38) متهما.

وضُبط بحوزتهم (179,354دولارا أمريكيا – 10,971 يورو – 45,336 ريالا سعوديا – 620 جنيها إسترلينيا– 146 دينارا كويتيا– 2438 دينارا ليبيا- 285 درهما إماراتيا – 150 روبل روسيا– 1000 ون كوريا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.