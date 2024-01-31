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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: آخر فرصة لتقديم الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية المعادلة بالجامعات.. والبحث العلمي تعلن قبول مقترحات جديدة في 7 مجالات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


1 فبراير..طفولة مبكرة القاهرة تغلق الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول

أعلنت الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

 

اليوم .. الفرصة الاخيرة للوافدين للتسجيل بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب  الوافدين الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2023-2024.

 

آخر فرصة لتقديم الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية المعادلة للتقديم بالجامعات.. اليوم

أعلنت إدارة الوافدين لجميع الطلاب الوافدين أنه يمكن التقديم للالتحاق بالدراسة في الفصل الدراسي الثاني حتى 31 / 1 / 2024.

 

450 ألف جنيه للباحث.. البحث العلمي تعلن قبول مقترحات جديدة في 7 مجالات

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)، مشيرا إلى أن التعاون يأتي في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية.

 

 

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