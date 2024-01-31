بحضور منى زكي.. انطلاق العرض الأول لفيلم "رحلة 404" بجدة

شهدت سينما موفي بمول العرب بجدة العرض الأول لفيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكي، وسط حضور جماهيري كبير.

الفيلم انتاج Arabia Pictures مع Film Clinic وشركة Lagoonie Film Production وشركة Hi



وحضر العرض بطلة الفيلم النجمة منى زكي، والمخرج هاني خليفة، والمنتج محمد حفظي، والمنتجة شاهيناز العقاد.

والسيناريست محمد رجاء وعبد الإله البسيوني الرئيس التنفيذي لإرابيا بيكتشرز، بالإضافة لعدد كبير من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام في جدة ومؤثري منصات التواصل الإجتماعي.

يذكر أن فيلم "الرحلة 404" يشارك في بطولته بجانب منى زكي كل من محمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وانطلق الفيلم في الشاشات المصرية الأسبوع الماضي محققا صدى كبير على أن ينطلق في شاشات المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء.