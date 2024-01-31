بعد حصوله على جائزة "أبطال إفريقيا" في مؤتمر الرخاء بالقارة السمراء.. أبو العينين: العالم يرى الخطوات المصرية في التنمية.. ومتفائل للفترة المقبلة رغم الظروف والتحديات

النائب محمد أبو العينين:

* اللقاء مع رئيس غانا تركز للحديث عن تجربة الرئيس السيسي وهناك علاقة صداقة بين الرئيسين

* الصين من أكبر الدول التي غزت أفريقيا في السنوات الماضية وكان فكرهم متقدم في التعامل مع موارد القارة

* أزمة الدولار سوف تنتهي قريبًا.. والمضاربين به سيندمون

* إفريقيا تحتاج لنظرة مختلفة اقتصاديا وإقامة مشروعات عملاقة فى البنية التحتية

* طالبتُ رئيسة وزراء إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة نهر النيل.. والقارة ليست بحاجة إلى خلق المشكلات

* مصر تستطيع الوصول إلى 30 مليون سائح.. والبنية التحتية والفندقية حاليا تستوعب نصف العدد المستهدف



احتفلت قنوات صدى البلد والعاملون بها، بحصول النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، على جائزة الأبطال في أفريقيا، وذلك بإجماع قادة الدول ورؤساء الوزراء ومجتمع الأعمال في مؤتمر من أجل الرخاء بالقارة السمراء.

وحل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر شاشة صدى البلد، للحديث عن كواليس هذه الجائزة وحصوله عليها بالإجماع، وتطرق كذلك إلى الحكومة المصرية وخططها وتعاملها مع الظروف والتحديات التي تمر بها مصر.

وكشف أبو العينين تفاصيل لقائه مع رئيس غانا على هامش مؤتمر الرخاء الأفريقي، قائلا: إن نصف اللقاء تركز للحديث عن تجربة الرئيس السيسي وعن مصر، حيث إن هناك علاقة صداقة وود بين الرئيسين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقدير الكبير لمصر تشعر به في الخارج وكيف يرون مصر وإنجازاتها.

وأوضح أبو العينين أن الخطوات المصرية في التنمية الكل يراها في الخارج ويتسائلون عن كيفية نقلها إلى بلادهم.

وأوضح أنه شرح كيفية الخروج من الوادي الضيق وغزو الصحراء الذي حقق انفراجة للشعب المصري وقيمة مضافة للموارد وتم إنشاء مدن صناعية زراعية وتخفيض الكثافة السكانية في العاصمة إلى الظهير الصحراوي بالمدن الجديدة.

وكشف النائب محمد أبو العينين أنه متفائل للفترة المقبلة رغم الظروف والتحديات، مؤكدا أن مصر أقوى منها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «الجماعة اللي بيلعبوا في الدولار بكرة هيندموا إن شاء الله بإذن الله».

وأضاف وكيل مجلس النواب: ربنا يوفق الحكومة لتحقيق خططها الطموحة التي سوف تقضي على المضاربة في سوق الدولار، موضحا أن أزمة الدولار سوف تنتهي بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي.

وقال إن قرض صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة بقوة الاقتصاد المصري، موضحا أن المسئولين في مصر يبشرون بأخبار سارة قريبا.

وكشف أن الصين من أكبر الدول التي غزت أفريقيا في السنوات الماضية وعملوا مبادرة الحزام والطريق، وأقاموا المدن الصناعية المتخصصة وكان فكرهم متقدم في التعامل مع موارد القارة.

وتابع أن العالم أصبح يدرك أن أفريقيا قارة غنية ولديها موارد وإمكانيات كبيرة ولابد من الترويج لافريقيا فى العالم والعمل على توطين الصناعات فى القارة.

وشدد على ضرورة جذب المستثمرين من كل دول العالم لتوطين الصناعات، مشيرا إلى أن الصين تضخ مليارات الدولارات فى افريقيا، وهي الأكبر من حيث الاستثمار فى القارة.

وقال إن أفريقيا أصبحت تبحث عن توطين الصناعات، والقارة تحتاج لنظرة مختلفة اقتصاديا وإقامة مشروعات عملاقة كبيرة فى البنية التحتية.

وكشف النائب محمد أبو العينين، عن حديث جمعه مع رئيسة إثيوبيا خلال حفل جائزة الأبطال في إفريقيا الذي أقيم في دولة غانا، مبينا أن رئيسة إثيوبيا، أعربت عن حزنها لما يحدث في غزة، والحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف أنه طالب رئيسة وزراء إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة نهر النيل، مؤكدا أن إفريقيا ليست بحاجة إلى خلق المشكلات.

وأشار إلى أن المثلث الذهبي في أي دولة بالعالم، هو (الإنتاج - التصدير - الاستثمار)، مشددا على أهمية الدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن المستثمر لابد أن يشعر أن الدولة جادة في الاستثمار، ولابد من الإنتاج لزيادة حجم الصادرات.

وأكد أهمية توطين الاستثمار والإنتاج في مصر، موضحا أهمية وجود مدينة صناعية متخصصة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن دول العالم المتقدمة تمتلك مدن صناعية متخصصة، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية المتخصصة تعمل على جذب المستثمرين من الخارج، ولابد من توطين صناعة السيارات.

وشدد أبوالعينين، على أنه لابد من خطط واعدة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أهمية التخلص من البيروقراطية في مصر .

وشدد على ضرورة تسهيل كل المعاملات أمام المستثمرين لإنجاز الأعمال في وقت قياسي، مؤكدا أن مصر تمتلك قدرات بشرية هائلة ويمكن الاستفادة منها.

كما وجه التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها وهي خارج عن إرادتها منها الصراعات الحالية، قائلا:'هناك أزمات مستودرة تحملتها الحكومة'.

وأضاف النائب محمد أبوالعينين، أن المثلث الذهبي في أي دولة بالعالم، هو (الإنتاج - التصدير - الاستثمار)، مشددا على أهمية الدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن المستثمر لابد أن يشعر أن الدولة جادة في الاستثمار، ولابد من الإنتاج لزيادة حجم الصادرات.

وأكد النائب محمد أبوالعينين، أهمية توطين الاستثمار والإنتاج في مصر، موضحا أهمية وجود مدينة صناعية متخصصة.

ولقت وكيل مجلس النواب، إلى أن دول العالم المتقدمة تمتلك مدن صناعية متخصصة، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية المتخصصة تعمل على جذب المستثمرين من الخارج، ولابد من توطين صناعة السيارات.

وكشف النائب محمد أبو العينين أن مصر تستطيع الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحا أن البنية التحتية والفندقية الموجودة حاليا تستوعب نصف العدد المستهدف.

وتابع أن هناك دراسة جارية حاليا لتمويل مشروع لتوسع في الطاقة الفندقية، وأشاد بوزير السياحة، موضحا أنه نشط جدا وهدفه الوصول لـ 30 مليون سائح يحققون 30 مليار دولار وهذا يحتاج بنية أساسية من مطارات وطيران وفنادق وكل ما يتعلق بخدمات السياحة.

وقال إنه جاري التوسع في المناطق السياحية من خلال بعض الخطط الموضوعة بعدها يتم التسويق للمشروعات السياحية في مصر ومزارتها وجوها لكونها مركز سياحي متميز في عيون العالم وفتح أسواق جديدة للسياحة اليابانية والصينية.

وأكد أنه لا بد من معرفة خصائص الأسواق السياحية العالمية والترويج لمصر فيها وأنواع السياحة في مصر ومنها سياحة اليخوت والمؤتمرات.