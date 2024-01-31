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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الذبابة السوداء في العين قد تُنذر بمشكلة خطيرة

الذبابة السوداء فى
الذبابة السوداء فى العين

وجود الذبابة السوداء في العين قد يشير إلى وجود مشكلة خطيرة تحتاج إلى اهتمام طبي فوري. الذبابة السوداء هي تلك النقاط الصغيرة أو الخيوط السوداء التي يمكن رؤيتها تحركاتها في حقل الرؤية عندما ننظر إلى سطح موحش مثل الجدران البيضاء أو السماء الزرقاء.

إليك بعض الأسباب المحتملة لظهور الذبابة السوداء في العين بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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الذبابة السوداء في العين قد تُنذر بمشكلة خطيرة

الزجاجي الهلامي: يشكل الزجاجي الهلامي الجزء الشفاف في الوسط الخلفي من العين، ومع تقدم العمر، يمكن أن يتحول إلى هلام متشابك يؤدي إلى ظهور الذبابة السوداء.

الشروط الشبكية: يمكن أن تحدث شروط مثل الشبكية المنفصلة أو الشروخ في الشبكية بسبب تمزقات أو تفكك الأوعية الدموية، وذلك يمكن أن يسبب ظهور الذبابة السوداء.

النزيف في العين: يمكن أن يحدث نزيف في الجزء الخلفي من العين نتيجة إصابة أو مشكلة في الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يتسبب في ظهور الذبابة السوداء.

التهاب العين الخلفي: يمكن أن يسبب التهاب العين الخلفي، مثل التهاب المخاطية، ظهور الذبابة السوداء.

ورم في العين: في حالات نادرة، قد يكون ظهور الذبابة السوداء نتيجة وجود ورم في العين أو ورم في الجزء الخلفي من الدماغ.

إذا لاحظت ظهور الذبابة السوداء في العين، فمن المهم أن تستشير طبيب العيون فورًا لتقييم الحالة. قد يحتاج الأمر إلى فحص شامل للعين والشبكية لتحديد السبب المحتمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

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