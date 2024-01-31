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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التظلمات على نتيجة الإعدادية بالوادى الجديد لمدة 15 يوما

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد فتح باب التظلّمات على نتائج نصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 _2024 م وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، ولمدة 15 يوما.
وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه على ولى الأمر الراغب فى تقديم التظلم التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومى.
 

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وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اعتمد أمس الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 95.8%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4864 طالب وطالبة نجح منهم 4858 طالب وتغيب 6 طلاب، فيما حصل 12 طالب على الدرجة النهائية. 
وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق بالفصل الدراسى الثان وتحقيق نتائج مُشرفة.

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