بعد العقوبات على بنك الهدي العراقي.. زيارة هامة لمسؤول أمريكي كبير لبغداد

قالت السفيرة الأمريكية لدي العراق، السفيرة ألينا ل. رومانوفسكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والعراق يتشاركان في هدف دعم نظام مالي سليم وقوي في العراق.

وأضافت السفرة الأمريكية لدي العراق عبر حسابها على منصة إكس، أن دعم النظام المالي في العراق سيجذب الاستثمار ويعود بالنفع في نهاية المطاف على الشعب العراقي.

وقالت رومانوفسكي إن زيارة بريان إي. نيلسون، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إلى العراق، قد عززت هذا التعاون المهم.

ويأتي الزيارة، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عن تصنيف بنك الهدى في العراق كمؤسسة رئيسية لغسل الأموال بسبب استغلاله في الوصول إلى الدولار الأمريكي لدعم منظمات إرهابية أجنبية معينة مثل فيلق القدس التابع لـ الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن الوزارة تستخدم أدوات قوية لحماية النظام المالي العراقي والدولي من إساءة استخدام ممولي الإرهاب والمحتالين وغاسلي الأموال.

وأضافت الوزارة أنها حددت بنك الهدى، وهو بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال، كما قامت بفصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مالك البنك.