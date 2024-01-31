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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال إنشاء المدرسة الرياضية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بدء الأعمال الإنشائية للمدرسة الرياضية في المركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة الغردقة، حيث تم الشروع في عمليات جسات التربة استعدادًا لإقامة هذا المشروع التعليمي الرياضي الرائد.

 

تهدف هذه المدرسة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزة للشباب والشابات المهتمين بالرياضة في مختلف التخصصات، وستتضمن مرافق حديثة ومجهزة تجهيزًا كاملاً لممارسة مختلف الألعاب الرياضية، مثل الملاعب والصالات الرياضية والمسابح، إلى جانب قاعات للتدريب والندوات والمحاضرات.

 

ويشكل المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة مجمعًا رياضيًا متكاملاً يهدف إلى تعزيز الرياضة وتطويرها على المستوى المحلي والإقليمي، ومن المتوقع أن تلعب المدرسة الرياضية دورًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة وتنظيم فعاليات رياضية متنوعة.

 

تعتبر المدرسة الرياضية في المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة فرصة للتعليم وتنمية قدرات الطالب الموهوب والمهتمين بممارسة الرياضة لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، وتطوير مواهبهم في بيئة تعليمية محفزة. وستكون المدرسة مفتوحة للجميع، وستشمل برامج تدريبية تناسب مستويات مختلفة من الإلمام بالرياضة، بدءًا من المبتدئين وحتى المحترفين.

 

من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المدرسة الرياضية في المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة في غضون عام، وسيتم العمل على برامج التدريب والفعاليات المستقبلية بمجرد الانتهاء من البناء.

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