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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مضاربات تجار.. مفاجأة صادمة وراء زيارة أسعار الذهب وهل سترتفع أكثر؟

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

يشهد سوق الذهب اضطرابات واسعة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار نتيجة الضغط الكبير على محال الصاغة الذي خلق زيادة على الطلب بشكل جنوني وأدي لارتفاع الأسعار بشكل مضاعف.

ونصح كثير من خبراء الذهب والاقتصاد المواطنين بالتفريق بين الاستثمار والإدخار، لان الذهب أداة للادخار وليس أداة للاستثمار.

الذهب 

الذهب ليس أداة للاستثمار

وفي هذا الصدد، قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن ما يحدث في سوق الذهب في مصر عبارة عن مضاربات من التجار.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 23% خلال شهر يناير، موضحًا أن الضغط الكبير على السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن أسعار الذهب ارتفعت بناء على زيادة الطلب، ولكن نسبة الزيادة لا تتماشى مع حجم زيادة الطلب، متابعًا: لو نسبة الطلب تخلي الأسعار ترتفع 5%، الأسعار بترتفع في السوق 10%.

وتابع: يا جماعة بلاش نلعب مع الذهب، البعض يشتري الذهب ويرجع يبيعه ثم يشتري ويبيع مرة أخرى وبتحصل مضاربات، السوق بيتعامل مع السلوك بشكل مختلف.

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وأكد أن الذهب ليس أداة للاستثمار، ولكنه أداة للادخار، موضحًا: هناك فارق كبير بين الاستثمار والادخار، الذهب بيحافظ على قيمة الفلوس مش بيخلي الفلوس تزيد.

وبين عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة أن الذهب سلعة تسعر عالميا بناء على معطيات مختلفة مثل السعر العالمي في البورصة، وأسعار الصرف، والعرض والطلب، لافتا إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تسعر الذهب جبريا.

الذهب 

موعد شراء الذهب

وأشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية تحدد بناء على التجار الذين يستحوذون على أكبر كمية من خام الذهب، إضافة إلى العوامل السالف ذكرها.

وتابع: هنا حلقة مفقودة، هو الخام إللى عندنا أد إيه؟ والطلب اللي عليه أد يه؟ مطلوب يكون عندنا بيانات واضحة للعرض والطلب عشان نعرف السعر ده صحيح ولا لأ.

كما علق أمير رزق، خبير الذهب والمجوهرات، عضو شعبة الذهب السابق، على الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها سوق الذهب في مصر، بعد وصول سعر عيار 21 إلى نحو 4 آلاف جنيه.

وأوضح رزق ـ أن سعر الذهب في مصر مبالغ فيه، ولا يعبر عن الواقع، متابعًا: ده مش السعر الحقيقي للذهب، وإن شاء الله هيهبط لأنه لا يمثل الواقع.

ونصح خبير الذهب والمجوهرات، المواطنين بعدم شراء أو بيع الذهب خلال الفترة الحالية، والانتظار حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل حتى تتضح الرؤية في السوق، متابعًا: بنصح أي واحد يتجمد دلوقتي، لا يشتري ولا يبيع لغاية ما السعر يبقى واقعي.

الذهب 

شعبة الذهب تحذر المواطنين

ومنذ أيام قليلة أصدرت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بيانا على الارتفاعات المتكررة في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

وقالت الشعبة في بيانها: "تؤكد شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب".

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وأضاف البيان: "تناشد الشعبة السادة المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق، كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين".

الذهب 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء:

  • سجل عيار 24 نحو 4629 جنيها.
  • كما سجل عيار 21 نحو 4050 جنيها.
  • وسجل عيار 18 نحو 3471 جنيها.
  • كما سجل عيار 14 نحو 2700 جنيها.
  • وسجل الجنيه الذهب 32400 جنيه.
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