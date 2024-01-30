هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية للقاهرة، عن متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء ٣٠-١-٢٠٢٤ في مصر خلال بداية التعاملات المسائية، موضحة أن أسعار الذهب تتغير على مدار اليوم.

طالب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، بالتريث خلال الفترة الحالية، وعدم الشراء مع بلوغ السعر ذروته، مؤكدًا أن المواطن يلجأ للذهب بسبب ثقته في المعدن الأصفر.

وقال مستشار وزير التموين، اليوم الثلاثاء، إن البنوك طرحت شهادات 27%، وهي فرصة جيدة للاستثمار الآمن بعيدًا عن المخاطر.

أسعار الذهب

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن المحال لجأت إلى وقف التسعير لمدة يوم أو أكثر، بسبب حدوث بعض المشكلات مع عدد من التجار الأسبوع الماضي، لكنها مشكلة طارئه لا تتكرر كثيرًا وسرعان ما انتهت المشكلة وتم الإعلان عن الأسعار بشكل رسمي.

وأوضح مستشار وزير التموين أن سبب تلك المشكلة هي الارتفاعات القوية في الأسعار بسبب الضغط على الشراء سواء للمشغولات الذهبية أو السبائك، متوقعًا أن تشهد الأسعار استقرارًا وهدوءًا وربما تتراجع، خلال الفترة المقبلة.

وعن سعر الذهب عالميًا، فإنه يشهد أداء متذبذبًا بين الصعود والهبوط، ويدور في نطاق ٢٠٣٧ - ٢٠٤٠ دولارًا، فيما يرى عدد من المحللين أن اختراق مستوى ٢٠٤٠ دولارًا قد يتبعه استهداف مستوى ٢٠٦٥ دولارًا للأونصة مرورا بمستوى المقاومة الثاني عند ٢٠٥٠ دولارًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ نحو ٤٤٢٨ جنيها للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب للشراء نحو ٤٣٧١ جنيها.



يبلغ سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم الآن في مصر نحو ٣٨٧٥ جنيها للبيع، بينما سعر شراء جرام الذهب عند نحو ٣٨٢٥ جنيها.



لامس سعر جرام الذهب عيار ١٨ اليوم في مصر حدود ٣٣٢١ جنيها، مقابل سعر شراء جرام الذهب عند ٣٢٧٨ جنيها.

وشهدت سوق الصاغة اليوم الثلاثاء تسجيل سعر جرام الذهب عيار ١٤ اليوم نحو ٢٥٩٠ جنيها للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب للشراء نحو ٢٥٥٧ جنيها.



بينما شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تسجيل مستوى ٣١ ألف جنيه للبيع من غير المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، فيما سجل سعر شراء الجنيه الذهب نحو ٣٠٦٠٠ جنيه.

من جانبه، قال أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية، إن محلات الصاغة تستقبل عملائها على مدار الساعة، وتنفذ عمليات البيع والشراء، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة على صفحات الجرائد الرسمية.

وأضاف رزق، أن سعر الذهب عيار 21 يجري التنفيذ به اليوم بسعر 3850 جنيهًا، لافتًا إلى أن السوق تستعيد السيطرة على عمليات البيع والشراء بعد التأثير الكبير لسيولة شهادات الادخار على الطلب.

وينتظر المتداولون توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات الوظائف الرئيسية هذا الأسبوع، وهو ما يعزز أسعار الذهب، لكن من المتوقع أن ترتفع الأسعار قليلاً على الجانب الإيجابي يوم الثلاثاء بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم، لكن الاهتمام سينصب إلى حد كبير على تعليقات باول يوم الأربعاء.

ويتوقع المتداولون على خمس تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لعام 2024 في الولايات المتحدة، مع وصول أول تلك التخفيضات إلى فرصة قلب العملة في مارس، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة LSEG IRPR.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الاثنين أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد وتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية قد تدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2024.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى بشكل عام وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى له في أسبوعين عند 4.0550%.

شعبة الذهب والمجوهرات

قبل أيام، أوقف موقع «آي صاغة»، الخميس، نشر أسعار الذهب بشكل مؤقت لحين ضبط أسعار السوق.

حذرت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من الارتفاعات المتكررة في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

أكدت شعبة الذهب، في بيان لها، اليوم، أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب.

وناشدت الشعبة، المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.

كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب بنسبة ستتراوح ما قد بين 7% و10% من أسعار جرام الذهب، وكلما قد زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وستستخدم الأوقية التي ستزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.