كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب في السوق المصرية .

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واصلت اليوم الثلاثاء، 30 يناير 2024، اسعار الذهب ارتفاعها لجميع الأعيرة، ببداية تعاملات الصاغة، جاء ذلك بعد ارتفاع قياسي في سعر المعدن الأصفر، خلال الأيام القليلة الماضية، ليتجاوز عيار 21 التوقعات ويسجل 3860 جنيها ،بعد 2850 جنيها يوم 7 يناير الجاري، ليقفز الجرام ينحو 1000 جنيه خلال أيام من يوم 7 يناير حتى 24 يناير.



ووفقا لأخر تحديث قبل وقف الإعلان عن أسعار الذهب، تحرّك المعدن في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4400 جنيه بالمصنعية ليقارب 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه على بعض المشغولات الذهبية .



وعن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

فسجل سعر عيار 24 حوالي 4400 جنيه.

وسجّل سعر الجرام عيار 21 حوالى 3860 جنيهًا للشراء.

فيما سجّل سعر الجرام عيار 18 نحو 3300 جنيه.

وسجّل سعر الجرام عيار 14 للشراء: 2540 جنيها.



وبلغ سعر الجنيه اليوم عيار 24 30800 جنيه للشراء .

و عن سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.



وكانت أعلنت منصة « آي صاغة» عن عودة تسعير الذهب بالأسواق المحلية، مع بداية تعاملات امس الاثنين في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ووسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق بدأ تعاملات اليوم عند مستوى 3850 جنيهًا لسعر جرام الذهب عيار 21، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات لتسجل مستوى 2029 دولارًا كما اكد ان الأسواق العالمية تترقب قرار لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكية لتحديد مصير أسعار ، بجانب تصريحات جيروم باول رئيس البنك، وسط التوقعات بتثبيت الفائدة.

ولفت، إمبابي، إلى أن تزايد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، بعد مقتل ثلاثة أفراد في هجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، سيعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ويرفع الطلب للذهب، والأسعار بالأسواق العالمية وتتوقع الأسواق تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 30 و31 يناير.



من جانبه علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر موضحا أن تحديد سعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب.



وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يوجد أزمة فيما يتعلق بقواعد العرض والطلب، حيث أن الأمر لا علاقة بسعر الذهب العالمي، وهناك فكر استثمار مختلف، حيث لا يوجد وعي استثماري عند عملية الشراء، وللأسف المواطنين يجرون عمليات الشراء عند "اعلى نقطة" مؤكدا أن عوامل العرض والطلب هي من تحدد تقييم أسعار الذهب في السوق المصري.



و الى اسعار الدولار محليا،

والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.



و سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع. ..وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.وبعد ايضا عقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، وطرح شهادات بنكى مصر والاهلى، وايضا الانضمام للبريكس.



كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر،

والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .

وكانت مصر انضمت رسمياً مع بدايه العام الجديد 2024 إلى مجموعة "بريكس" ، وهي خطوة يعتبرها الخبراء "مهمة" في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي المساعدة على تقليل الطلب على الدولار.