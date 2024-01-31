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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

480 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي الصعود متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا، مدعوما  بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة.

وشد الاسواق حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة. 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم  32000 بيع 31200 شراء بارتفاع قدره 480 جنيها مقارنة بـ أسعار الذهب بداية تعاملات الاسبوع الجاري.

 

سعر الذهب عالميا 

وأمس الثلاثاء  ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات لتسجل مستوى 2035 دولارًا، وسط ترقب الأسواق العالمية لـ قرار لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكية لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها في اجتماع، الأربعاء.

 

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سعر الذهب في مصر 

سجل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع ليسجل نحو 4000 جنيه، 


وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4572 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3429 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2667 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32000 جنيه.


سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3428.5 بيع و3342.75 شراء

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3900 للبيع و 4000 للشراء 

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سعر الذهب عيار 22

أسعار الذهب عيار 22 اليوم 4190.5 بيع 4085.75 شراء

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  4571.5 بيع 4457.25 شراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 32000 بيع 31200 شراء بارتفاع قدره 480
 

الذهب اليوم

 

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

 وأهابت الشعبة بجموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

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